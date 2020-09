tmw Inter, Kolarov è arrivato in sede: è il momento delle firme per il serbo

Aleksandar Kolarov è arrivato ora in sede, in Viale della Liberazione, per le firme di rito con l'Inter: il serbo si legherà alla squadra di Conte per un anno con opzione sul secondo e dopo aver superato le visite mediche, ora è arrivato il momento di rendere formale l'unione con la formazione meneghina, che diventerà la terza squadra in Italia per l'ex Lazio e Manchester City.