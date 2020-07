La soddisfazione di De Zerbi: "Squinzi sarebbe stato felice delle nostre ultime partite"

C'è soddisfazione in casa Sassuolo dopo il 3-3 contro la Juventus maturato al Mapei Stadium. La conferma arriva anche dal tecnico dei neroverdi, Roberto De Zerbi, che in conferenza stampa ha rivolto un pensiero anche al patron Squinzi, scomparso lo scorso ottobre: "In questo ultimo periodo stiamo pensando tanto al Dottor Squinzi, perché lui era quello che si spingeva sempre oltre, era un visionario. Non si accontentava mai, sempre con signorilità perché non voleva fare le cose con presunzione ma proprio con ambizione. E con queste ultime partite lo avremmo reso felice. Anzi lo abbiamo reso felice".

