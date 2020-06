La Top 100 dei tecnici di sempre secondo Four Four Two: Ferguson n°1, ma quanta Italia

Sir Alex Ferguson è il più grande tecnico della storia del calcio secondo l'autorevole rivista inglese Four Four Two: lo scozzese si piazza davanti a due grandi rivoluzionari del calcio come Rinus Michels e Johan Cruyff, mentre per trovare un italiano bisogna scendere in sesta posizione, Arrigo Sacchi. La Top 100 dei migliori tecnici della storia del calcio comunque ha tantissima Italia al proprio interno: oltre a Lippi (13°), Trapattoni (14°) e altre leggende del nostro movimento come Ancelotti, Rocco, Capello, Scala, Pozzo, Bearzot e Bernardini, ci sono anche tecnici più giovani come Conte e Mancini, ma anche tanti stranieri che hanno fatto la storia in Serie A. Helenio Herrera, Roy Hodgso, Fatih Terim, Rafa Benitez e tanti altri. Di seguito la top 100 pubblicata dalla rivista:

1. Alex Ferguson

2. Rinus Michels

3. Johan Cruyff

4. Bill Shankly

5. Pep Guardiola

6. Arrigo Sacchi

7. Matt Busby

8. Helenio Herrera

9. Ernst Happel

10. Valeriy Lobanovskyi

11. Brian Clough

12. Jose Mourinho

13. Marcello Lippi

14. Giovanni Trapattoni

15. Vicente del Bosque

16. Miguel Munoz

17. Ottmar Hitzfeld

18. Carlo Ancelotti

19. Nereo Rocco

20. Louis van Gaal

21. Bela Guttmann

22. Bob Paisley

23. Arsene Wenger

24. Fabio Capello

25. Herbert Chapman

26. Alf Ramsey

27. Mario Zagallo

28. Jose Villalonga

29. Jurgen Klopp

30. Jock Stein

31. Helmut Schon

32. Jupp Heynckes

33. Kenny Dalglish

34. Viktor Maslov

35. Bill Nicholson

36. Zinedine Zidane

37. Guus Hiddink

38. Udo Lattek

39. Luiz Felipe Scolari

40. Jill Ellis

41. Rafa Benitez

42. Albert Batteux

43. Diego Simeone

44. Tele Santana

45. Bill Struth

46. Bobby Robson

47. Otto Rehhagel

48. Luis Aragones

49. Aimé Jacquet

50. George Graham

51. Jimmy Hogan

52. Sven-Goran Eriksson

53. Franz Beckenbauer

54. Willie Maley

55. Carlos Alberto Parreira

56. Don Revie

57. Frank Rijkaard

58. Luis Carniglia

59. Vittorio Pozzo

60. Tomislav Ivic

61. Nevio Scala

62. Stefan Kovacs

63. Emerich Jenei

64. Fernando Santos

65. Carlos Bilardo

66. Joachim Löw

67. Gavriil Kachalin

68. Cesar Luis Menotti

69. Hennes Weisweiler

70. Carlos Bianchi

71. Howard Kendall

72. Dettmar Cramer

73. Didier Deschamps

74. Tina Theune

75. Walter Smith

76. Guy Roux

77. Marcelo Bielsa

78. Leo Beenhakker

79. Enzo Bearzot

80. Sepp Herberger

81. Silvia Neid

82. Fulvio Bernardini

83. George Ramsay

84. Alberto Suppici

85. Richard Moller Nielsen

86. Vic Buckingham

87. Mircea Lucescu

88. Stan Cullis

89. Jupp Derwall

90. Claudio Ranieri

91. Raymond Goethals

92. Juan Lopez Fontana

93. Antonio Conte

94. Ferruccio Valcareggi

95. Hassan Shehata

96. Gerard Houllier

97. Roberto Mancini

98. Vaclav Jezek

99. Fatih Terim

100. Roy Hodgson