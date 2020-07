Lampard, bocca cucita su Emerson Palmieri all'Inter: "Il gossip non ci distrarrà"

Nel corso della conferenza stampa di oggi, Frank Lampard, tecnico del Chelsea, ha parlato di Emerson Palmieri e di un possibile futuro del terzino all'Inter. "Non mi preoccupo delle voci. Io penso solo a lavorare con e per la squadra, giorno dopo giorno. Non ho avuto colloqui sulla finestra di mercato, su chi potrebbe andare o restare in rosa. Sono domande a cui risponderemo a inizio sessione e fine stagione. Non ci faremo distrarre dai gossip".