Lampi di Roma e 3-2 al Lille: in gol Under, Zaniolo e Cristante

La Roma torna con un’altra vittoria dalla trasferta in Francia. Finisce 3-2 con il Lille dopo un primo tempo brutto da parte dei giallorossi pericolosi solo con Zaniolo al 43’. La sblocca la squadra di casa con un uno-due al limite dell’area che vede Weah beffare Pau Lopez al 19’. Nel secondo tempo, a differenza della sfida di Perugia, non ci sono cambi, se non nel gioco dei capitolini. Gli uomini di Fonseca entrano decisamente meglio di come avevano finito i primi 45 minuti e ribaltano il risultato con le reti di Under e Zaniolo. Protagonista, in entrambe le azioni, Dzeko. Prima con un assist e poi dando il via alla manovra del 2-1. I cambi arrivano al 70’ della ripresa e poco dopo pareggia Araujo, complice una disattenzione difensiva. Nel finale, però, ancora una grande giocata del centravanti bosniaco permette a Cristante di segnare il 3-2 finale. Dunque sette vittorie su sette nella pre-season giallorossa e ora per la Roma appuntamento il 7 agosto contro l’Athletic Bilbao.

FORMAZIONI

Lille (4-2-3-1): Maignan (75' Jardim); Celik, Fonte, Ié, Bradaric; Thiago Maia (58' Soumaré), André (dall’83’ Show); Weah (75' Ouattara), Ikoné (58' Araujo), Bamba (75' Pied); Remy (dall’83’ Postolachi).

A disp.: Jakubech, Niasse.

All. Christophe Galtier

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (dal 71’ Spinazzola), Fazio, Jesus, Kolarov; Diawara (dal 70’ Pellegrini), Cristante; Under (dal 70’ Antonucci), Zaniolo, Kluivert (dal 70’ Perotti); Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Mancini, Schick.

All.: Fonseca.

TABELLINO

Marcatori: 19’ Weah (Lille), 50’ Under (Roma), 62’ Zaniolo (Roma), 73’ Araujo (Lille), 90'+1 Cristante (Roma)

Ammoniti: Kolarov (Roma)

Espulsi: -