Lautaro-Barcellona in stand-by, ma può essere l'Inter a riaprire i giochi chiedendo il solito Vidal

vedi letture

"La trattativa per Lautaro ora come ora è ferma, anche se qualche settimana fa abbiamo parlato con l'Inter". Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ieri ha confermato indirettamente che l'idea Lautaro Martinez è tutt'altro che svanita e semplicemente rimandata.

Gli ultimi contatti tra le due società risalgono appunto a qualche settimana fa, anche se - scrive oggi Tuttosport - potrebbe essere proprio il club nerazzurro a bussare alle porte blaugrana in autunno per il "solito" Arturo Vidal, da sempre obiettivo di mister Conte. L'ad Marotta nell'ultimo periodo non ha mai voluto parlare del centrocampista cileno, per non legare la sua situazione a quella di Lautaro, ma il Barça sa bene che questa potrebbe essere la via più agevole per riaprire i giochi tra Milano e la Catalogna.