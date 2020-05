Layvin Kurzawa offerto (anche) all'Inter: i nerazzurri lo valutano tra modulo e ingaggio

Aria di addio tra il Paris Saint-Germain e Layvin Kurzawa. Il terzino sinistro è in scadenza con i transalpini e non ha trovato l'accordo per il rinnovo del suo contratto. Proprio per questo l'entourage dell’ex Monaco l’ha già proposto da tempo a società italiane (Inter e Juventus) e inglesi (Arsenal, Manchester United e Newcastle): per tutti la base è uno stipendio da sei milioni netti a stagione per i prossimi cinque anni. Una cifra molto elevata, anche se comprensibile visto che il giocatore a Parigi guadagna già quattro milioni all'anno più premi.

Il club nerazzurro, secondo quanto riporta FcInterNews.it, sta così valutando se accelerare o declinare: Kurzawa viene considerato un giocatore di livello ed esperienza, anche se non appare uno specialista del 3-5-2 di mister Conte visto che negli ultimi anni ha sempre giocato da laterale basso in una retroguardia a quattro.