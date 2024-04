Napoli a caccia del dopo Osimhen: in crescita le quotazioni di Retegui

In casa Napoli, al netto della situazione allenatore e della scelta definitiva da parte di Aurelio De Laurentiis che non è ancora stata presa, è già tempo di pensare al futuro ed in particolare al centravanti che dovrà raccogliere la pesantissima eredità di Victor Osimhen.

Il nigeriano come noto è sulla lista dei partenti, con la sua cessione che nelle idee del Napoli dovrà fruttare fra i 120 ed i 130 milioni di euro. A quel punto, ADL e tutto il comparto mercato avranno disponibilità e spazio per muoversi con forza per un sostituto all'altezza. Secondo la Repubblica, oggi il nome caldo in questo senso è quello di Mateo Retegui, bomber del Genoa e della Nazionale di Luciano Spalletti.

In questa stagione, la prima in Italia con la maglia del Grifone, l'italoargentino ha collezionato un totale di 27 presenze fra campionato e Coppa Italia mettendo insieme 8 gol e 3 assist per i compagni.