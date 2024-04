Lazio, a Formello c'è anche il 'caso Guendouzi': la convivenza con Tudor è durata poco

Il Corriere dello Sport di oggi apre sul piccolo caso che agita le acque in casa Lazio, quello che riguarda Mateo Guendouzi. Il riscatto è questione solo formale, a Lotito costerà 12 milioni più 5 di bonus, un milione è costato il prestito. E’ l’unico modo per provare a blindarlo e per disinnescare idee di cessione. Nel marasma di Formello, prima ancora del caso Luis, si era aperto il caso Guendouzi.

Già giovedì, la presenza del francese nella squadra “riserve” aveva preannunciato la sua clamorosa bocciatura in vista della Salernitana, a favore di Vecino e Kamada. L’interruzione anticipata dell’allenamento era stata giustificata dalla società con un infortunio: 'Edema da affaticamento a carico del polpaccio sinistro', il comunicato diffuso dopo il controllo. Fatta salva la buonafede della comunicazione, non si cancella la delusione provata dal giocatore e il diverbio avuto con Tudor, non contento dello svolgimento di alcuni esercizi. La convivenza tra i due è durata pochi giorni, sono riemersi subito i conflitti di Marsiglia.

Tra Guendouzi e il tecnico si rischiano nuove collisioni, per evitarne altre interverrà la società. Al diesse Fabiani, che dall’insediamento affronta l’impossibile lavoro di pacificatore in un mondo di conflitti, tocca il compito di riavvicinare allenatore e giocatore. La ripresa fissata oggi a Formello servirà per riconsiderare i casi Guendouzi e Luis. Sabato il francese non si era allenato, assenza sospetta, mascherabile solo dal supposto ko.