Ufficiale Guendouzi è tutto della Lazio. Scattato l'obbligo di riscatto dal Marsiglia: ecco le cifre

Tra i migliori centrocampisti della stagione in Serie A per rendimento, nella Lazio e non solo, Matteo Guendouzi rafforza ancora di più la sua storia con la maglia biancoceleste. È ufficiale, infatti, il riscatto del centrocampista classe '99 dall'Olympique Marsiglia. Il francese, protagonista prima con Sarri e adesso con il neo tecnico Tudor, era arrivato nella Capitale dalla Francia in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di certe condizioni. Quelle stesse condizioni che, di fatto, si sono verificate dopo la vittoria della Lazio nella giornata di ieri sul campo di Marassi contro il Genoa (0-1 con gol di Luis Alberto).

Le cifre del riscatto

Se infatti la possibilità di qualificazione alla prossima Champions resta ancora aperta per la Lazio, con i 3 punti conquistati ieri è aritmeticamente certo il piazzamento della squadra entro i primi 12 posti della Serie A. Condizione, come vi abbiamo già raccontato, che fa dunque scattare l'obbligo di riscatto ufficiale: nelle casse del Marsiglia vanno le cifre pattuite in sede di firma del contratto con Guendouzi, ovvero, 13 milioni di euro più 5 di bonus.

I numeri di Guendouzi

Un riscatto più che meritato, per i numeri e le prestazioni che Guendouzi ha sfornato in stagione con la maglia della Lazio. Ventotto presenze in campionnato (2 gol), tre in Coppa Italia (1 gol) e anche 100% di presenze in Champions League con le sei gare del girone e il doppio confronto con il Bayern Monaco. Un ruolino di marcia che ha ovviamente attirato anche i radar dalle big d'Europa.