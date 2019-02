Lazio, Acerbi: "Potevamo fare di più. Qualificazione aperta"

Fonte: sslazio.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della sfida persa contro il Siviglia, il difensore della Lazio Francesco Acerbi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Quest’oggi avremmo potuto fare qualcosa in più, nel secondo tempo la gara è stata più equilibrata. Il Siviglia vanta un ottimo palleggio, ma oggi sono ripartiti velocemente, avremmo dovuto fermarli meglio. Gli andalusi riusciti a portarsi in vantaggio reggendo bene con il comparto difensivo e ripartendo in velocità: avremmo potuto segnare in alcune circostanze, ma abbiamo registrato delle defezioni e, con la stanchezza e senza più cambi, non siamo riusciti a pareggiare. La gara è ancora aperta, dovremo andare in Spagna con grande coraggio. Non sono più forti di noi, noi abbiamo carattere e personalità, lo abbiamo dimostrato nel secondo tempo, ed avremmo potuto pareggiare una partita importante. Dobbiamo voltare pagina e riposare in vista del match con il Genoa per poi andare a Siviglia con grande coraggio. Il Siviglia palleggia molto serenamente e fino a quando hanno avuto la palla non hanno costruito molto, poi nelle ripartenze dovevamo essere più bravi ed accorciare meglio e fermarli. I due attaccanti avversari erano difficili da marcare, ma anche noi abbiamo le nostre qualità: dovremo tirarle fuori come nella ripresa nella quale avremmo potuto pareggiare. È finita solo 1-0 e possiamo vincere anche noi lì in Spagna come loro hanno fatto qui a Roma, ora però testa al Genoa”