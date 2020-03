Lazio, ag. Acerbi: "Inter e Chelsea? Può giocare in qualsiasi squadra d'Europa"

Federico Pastorello, nuovo agente di Francesco Acerbi, interpellato da lalaziosiamonoi.it, ha parlato anche dell'interesse di Inter e Chelsea per il difensore: "Ho letto, ma non ne so molto. Certamente Francesco è difensore che può giocare in qualsiasi squadra d’Europa".