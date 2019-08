© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Problema muscolare per Milinkovic, durante l'amichevole che la Lazio sta giocando in questi minuti contro l'Al Shabab. Al 23' del secondo tempo - sul parziale di 4-1 per i biancocelesti - il serbo ha alzato bandiera bianca, abbandonando il campo toccandosi l'adduttore della coscia destra. Al suo posto è rientrato Cataldi. L'entità dell'infortunio si capirà solamente dopo ulteriori accertamenti clinici.