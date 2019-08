Lazio, altre visite per Pavlovic. Ancora una volta con esito negativo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Anche le terze visite mediche per Strahinja Pavlovic, sostenute ieri in gran segreto a Villa Margherita, non hanno dato esiti positivo. A questo punto, scrive Il Messaggero, non è escluso che il calciatore faccia ricorso in base all'articolo 6 del decreto ministeriale del 18/02/82 alla commissione regionale.