Lazio, arriverà anche un centrale di difesa: per Kumbulla braccio di ferro con l'Hellas

La Lazio in questi giorni è attivissima sul mercato per accontentare il suo allenatore Simone Inzaghi. E' ai dettagli la trattativa per l'ingaggio di David Silva, poi si proverà a chiudere Fares con la SPAL e, contemporaneamente, arriverà un attaccante, due se nel frattempo uscirà Caicedo.

Ma Tare e Lotito non si fermano qui e, scrive 'Il Messaggero', inseriranno sicuramente in rosa un altro centrale di difesa. Due gli obiettivi: Kim Min Jae e Marash Kumbulla. Per quest'ultimo l'offerta è di 16,5 milioni di euro più 3 di bonus e il cartellino di André Anderson. L'Hellas chiede molto di più, ma in questo momento il club biancoceleste non vuole spostarsi di un millimetro.