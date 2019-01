Lazio, Badelj in cerca di futuro. Ma al Villarreal dice no

© foto di Federico Gaetano

Non si è rivelata felice la scelta di Milan Badelj di sposare il progetto Lazio in estate. Troppa panchina per il regista della Croazia vice campione del Mondo e per lui adesso l'addio a Roma è una possibilità concreta. Lotito per lasciar partire l'ex Fiorentina chiede 10 milioni di euro: una cifra non eccessiva per un giocare delle sue qualità, ma ancora nessuna pista di mercato si è accesa in maniera importante. Fra le ipotesi scartate dallo stesso centrocampista c'è anche quella spagnola che porta al Villarreal che, come riporta Il Messaggero, è stata declinata nelle scorse ore.