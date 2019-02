Fonte: Dall'inviato a Siviglia

Il centrocampista della Lazio Milan Badelj ha parlato così in conferenza stampa della difficile coesistenza con Lucas Leiva: "Con Lucas non vedo problemi. Bisogna anche capire che il nostro modulo è fatto per giocare con un solo regista. Sono scelte del mister: tocca a lui decidere con quale modulo e giocatori andare in campo", ha dichiarato alla vigilia del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League col Siviglia.