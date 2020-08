Lazio, Bastos e Caicedo in partenza: loro possono sbloccare il mercato in entrata

Corrono, si allenano e ridono con i compagni, Bastos e Caicedo, impegnati da lunedì sera nel ritiro con la Lazio. Sono rispettivamente all’inizio della quarta e terza stagione con la maglia biancoceleste, che potrebbero però lasciare durante questa strana sessione di mercato settembrina.

Bastos - È in scadenza nel 2021 e per Inzaghi non è una prima scelta: spesso gli sono stati preferiti Patric e Luiz Felipe e nell'ultima stagione ha collezionato soltanto 1285', un minutaggio abbastanza scarno. La Lazio non gli rinnoverà il contratto, nonostante lui rimarrebbe volentieri nella Capitale, e conta di cederlo per liberare uno slot per un nuovo difensore. Che arriverà soltanto in caso di uscita di Bastos, altrimenti il diesel Tare - anche per una questione di lista - non può operare in entrata. Si pensava che potesse rientrare nell’operazione per Muriqi, ma il Fenerbahce ha smentito. Interessa sempre in Turchia (al Başakşehir) e in Francia, al Rennes. La sua valutazione è di 3-4 milioni;

Caicedo - È uno dei più cercati dai tifosi, il Panterone, anche lui messo sul mercato dalla società. Già l’anno scorso poteva andare via, ma è rimasto per volere di Inzaghi. "Sono qui per lui", ha poi confermato. Non dà certezze fisiche, dicono da Formello, dove stanno trattando da settimane Muriqi (infortunatosi martedì, ne avrà per tre settimana). Il centravanti turno al momento è bloccato dalla mancata cessione di Caicedo, che interessa in Qatar: Al Gharafa, e soprattutto l'Al Duhail, che offre 4 milioni per il cartellino, valutato invece 6 da Lotito.