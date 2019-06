© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio cerca una punta per la prossima stagione. Il Messaggero scrive che Wesley s'è stancato d'aspettare da un anno, decidendo di accasarsi alla neopromossa Aston Villa (25 milioni al Bruges) e fregarsene dell'accordo con i biancocelesti. Così l'iraniano Azmoun potrebbe tornare di moda, ma c'è anche un mister X. Un'alternativa come Hurtado dello Zenit e Petagna della SPAL, quest'ultimo in particolare a Inzaghi gradito. Almeno, al posto del 30enne Caicedo, avrebbe un ariete pronto.