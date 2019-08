Ancora non c'è l'accordo tra la Lazio e Felipe Caicedo per il rinnovo del contratto. La richiesta del calciatore, legato al club biancoceleste da un accordo in scadenza a giugno, è di 2.5 milioni di euro netti a stagione, mentre la società di Lotito - scrive l'edizione romana de 'La Repubblica' - non va oltre i due milioni più bonus. Ecco perché, dinanzi a una buona offerta, Tare prenderebbe in considerazione anche la possibilità di una cessione: la valutazione di Caicedo è di 8 milioni di euro.