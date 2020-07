Lazio, Cataldi fa autocritica: "Avremmo dovuto giocarle tutte così dopo il lockdown"

“Avremmo dovuto giocare così tutte le gare dopo il lockdown”. Il centrocampista della Lazio Danilo Cataldi fa autocritica dopo la sconfitta contro la Juventus guardanto ai tanti punti lasciati per strada e che hanno allontanato la squadra dal sogno Scudetto: “La Lazio ci ha messo tutto ma abbiamo pagato degli errori. Siamo stati coraggiosi e abbiamo giocato a viso aperto. Siamo tristi per il risultato, ma pensiamo già alla partita di giovedì. Quando giochi contro corazzate del genere sembra complicato far girare il pallone ma in realtà uscire con il pallone ti dà sicurezza. Nelle precedenti partite con i bianconeri siamo stati superiori. Siamo venuti qua e abbiamo fatto la nostra partita. Se fosse entrato il tiro di Ciro al primo tempo staremmo parlando di un’altra partita. - spiega Cataldi a Lazio Style Channel - Personalmente mi sono messo a disposizione del mister anche se non so ancora bene dopo l’ìnfortunio di Bergamo che è stato più problematico del previsto. Ma quando gioco con questa maglia sono sempre contento e ho detto al mister che in caso di necessità poteva chiamarmi in causa”.