Lazio, Correa: "Forti anche senza Immobile. Col Parma gara dura"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il fantasista biancoceleste Joaquin Correa ha parlato nel pre-partita di Lazio-Parma ai microfoni di Lazio Style Channel: "Credo che loro staranno dietro e ripartiranno perché sono veloci e hanno qualità. Sarà difficile e dobbiamo essere pronti e stare sul pezzo. Abbiamo tanti giocatori, anche se non c’è Immobile abbiamo Caicedo e gli altri. Dobbiamo fare bene in tutti i sensi, dal palleggio al resto con pazienza per vincere. Tifosi? Saranno importanti, come sempre. Stanno sempre con noi e tutti insieme possiamo vincere e prendere i tre punti".