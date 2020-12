Lazio, da Allegri a Mihajlovic passando per Conceicao: tutti i nomi in caso di addio di Inzaghi

La Lazio e in primis il presidente Lotito hanno tutta l'intenzione di rinnovare il contratto a Simone Inzaghi ma al momento non ci sono stati passi in avanti e soprattutto non c'è stato l'incontro che potrebbe cambiare l'esito della trattativa. Per questo motivo, Il Messaggero questa mattina fa il punto anche sui potenziali obiettivi per la successione, partendo da Allegri che è il preferito e che è già stato contattato e corteggiato in estate. Poi ci sono Juric e De Zerbi per il bel gioco espresso negli ultimi anni dalle rispettive squadre mentre una suggestione straniera porterebbe a Conceicao. Da non dimenticare nemmeno Mihajlovic, che potrebbe tornare di moda anche per il suo passato biancoceleste.