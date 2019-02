Lazio, da Radu a Milinkovic: il punto sugli infortunati biancocelesti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della sfida odierna col Genoa (ko per 2-1), il Coordinatore dello Staff Medico biancoceleste Fabio Rodia è intervenuto così ai microfoni di Lazio Style Channel: "Dobbiamo rassicurare i tifosi perché Stefan Radu ha avuto un problema gastrointestinale che lo ha disidratato e, per questo motivo, il difensore biancoceleste ha terminato tutte le energie che aveva, ma recupererà presto. Siamo molto soddisfatti del recupero di Lucas Leiva, il quale aveva avuto un trauma distorsivo nella sfida con il Siviglia, e siamo contenti anche della gestione di Immobile. Gli accertamenti a cui è stato sottoposto Marco Parolo hanno dato esiti positivi, non hanno evidenziato lesioni legamentose importanti e lavoreremo per far rientrare l’infiammazione scaturita dal trauma riportato contro il Siviglia. Bastos ha riportato una lesione di primo grado all’adduttore e ha iniziato il suo programma di trattamento, lo monitoreremo giorno dopo giorno. Sergej Milinkovic è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una progressione della lesione: lo stiamo monitorando per ultimare le cure. Luiz Felipe durante la rifinitura di ieri ha avuto un risentimento alla coscia sinistra in una zona diversa rispetto alla lesione di 40 giorni fa. Era reduce da questo infortunio, aveva svolto dieci allenamenti con la squadra e un tempo con il Siviglia; ora il brasiliano andrà monitorato per recuperarlo".