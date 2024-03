Lazio in ansia per Provedel. Dott. Rodia: "Le sensazioni non sono positive..."

Momento particolarmente negativo per la Lazio di Maurizio Sarri, non solo per il risultati sul campo. La sconfitta di ieri contro l'Udinese è pesante in termini di classifica, con i biancocelesti che restano noni a grande distanza dai posti Champions, ma oltre all'ennesimo ko la serata di ieri ha portato anche l'infortunio a Ivan Provedel. Al termine della sfida di ieri sera all'Olimpico, col giocatore che ha lasciato lo stadio in ambulanza per dirigersi subito alla clinica Paideia per esami strumentali, il medico sociale della Lazio Fabio Rodia ha così commentato l'infortunio del portiere:

"Le sensazioni sono che lui ha subito un trauma distorsivo importante alla caviglia sinistra. Stiamo prestando i primi soccorsi, poi dobbiamo fare accertamenti per fare una diagnosi precisa. No, non è possibile già quantificare i tempi di recupero. Le sensazioni non sono positive, ma dobbiamo fare gli esami per essere più precisi", le sue parole riportate da Lalaziosiamonoi.