Patric sostituito per infortunio, ma il dott. Rodia tranquillizza tutti: "Non siamo preoccupati"

La Lazio batte di misura il Lecce, evita la rimonta vissuta nella partita d'andata e scaccia via l'incubo salentino, tornando alla vittoria a cinque anni dall'ultima volta. L'unico neo è il cambio forzato di Patric per un problema alla spalla che, come spiegato dal dottor Fabio Rodia ai microfoni di Lazio Style Channel, non preoccupa però per i prossimi impegni:

"Per Patric non siamo preoccupati, ha avuto un trauma contusivo particolarmente doloroso, ma siamo ottimisti. Attualmente la situazione della rosa è abbastanza sotto controllo, abbiamo recuperato quasi tutti con un po' di fatica, forzando la mano nel derby per mettere in campo tutti. Speriamo ora di rifiatare perché anche noi dello staff abbiamo bisogno di riposo dopo queste situazioni complicate su cui abbiamo dovuto lavorare in fretta".