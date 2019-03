© foto di Federico Gaetano

Non solo Kalidou Koulibaly e Miralem Pjanic, il Real Madrid guarda in Italia anche per Sergej Milinkovic-Savic. Secondo quanto riporta Marca, infatti, il centrocampista della Lazio resta nella lista degli obiettivi per rinforzare la mediana merengue. Per il classe '95, già obiettivo del Real in passato, in questa stagione si contano finora quattro gol e tre assist in 32 presenze.