Lazio, Diaconale: "C'è ipocrisia inaccettabile. Juve e Inter avrebbero difficoltà a ripartire subito"

"Ci sono squadre che hanno chiesto in maniera esplicita che il campionato sia annullato, mentre altre come la Lazio hanno chiesto si possa completare". Ospite di QSVS, Arturo Diaconale, direttore della comunicazione della Lazio e portavoce di Claudio Lotito, torna a parlare delle polemiche sulla ripresa del campionato: "Non ripartire comporterebbe una serie di disastri e fallimenti, specie nelle serie inferiori. Io non parlo a nome della società, ma non mi sembra che cisa una spinta forsennata a giocare a ogni costo, quanto una discussione per decidere il da farsi.

Si sta verificando un fenomeno curioso: gli interessi della Lazio sono considerati egoistici, mentre quelli di altri club sono valutati come virtuosi. È un'ipocrisia inaccettabile: o sono tutti legittimi o no. Magari la Juve non sta facendo tutto per chiudere la stagione e vincere il campionato, ma lo stesso discorso vale per la Lazio. Non è che ha vinto lo scudetto se il campionato riparte. Bisogna giocare per vincerlo.

Al presidente Lotito vengono attribuite dichiarazioni che non so se abbia pronunciato, mentre ci sono situazioni oggettive: Juve e Inter hanno più difficoltà a ritornare ad allenarsi in breve tempo, perché hanno diversi giocatori andati via con autorizzazione, ma che se dovessero tornare dovrebbero attendere i famosi 14 giorni di quarantena".