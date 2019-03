© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quest’oggi, presso l’Istituto Comprensivo Nino Rota-Scuola Primaria L. Sciascia di Roma, l’esterno della Lazio Riza Durmisi ha parlato al microfono di Lazio Style Channel. "È sempre emozionante trascorrere una giornata con i bambini per parlare con loro e per vederli felici. I giovani sono il futuro ed è un bene che siano contenti. È sempre importante dare una mano alla squadra, le ultime partite della stagione saranno fondamentali per la corsa alla qualificazione per la prossima edizione della Champions League. Darò il massimo a prescindere dal mio utilizzo, sarà necessario restare uniti per raggiungere il nostro obiettivo.

Sappiamo che sarà difficile ripartire in campionato affrontando l'Inter, ma siamo forti quando giochiamo uniti e sappiamo che in questo modo possiamo dire la nostra. Se giocheremo come nelle nostre possibilità, per la formazione nerazzurra sarà più difficile affrontarci”, le sue parole.