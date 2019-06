Lazio, ecco il tesoretto: via Neto e Jordao per prendere Jony e Yazici

© foto di Federico Gaetano

Qualcosa, nel mercato in uscita, comincia a muoversi in casa Lazio. Pedro Neto sempre più verso il Benfica, forse pure Jordao. Un'operazione da quasi venticinque milioni di euro. Gli stessi soldi che la Lazio ha investito sui due talenti un paio di stagioni fa. A confermare l'esito positivo dell'affare nelle ultime ore è stato il direttore sportivo Tare al quotidiano O Jogo. La sensazione è che si possa chiudere a breve (il regista dell'operazione è Jorge Mendes)

Tesoretto da spendere - Se questi soldi entreranno presto, la Lazio potrà avere la liquidità necessaria per sbloccare qualche operazione. La prima riguarda Jony, che ha giocato l'ultima stagione in prestito all'Alaves. Il proprietario del cartellino è il Malaga che sabato sera ha perso la semifinale dei playoff per accedere in Liga; quindi, senza la certezza della promozione, ora il giocatore potrà liberarsi grazie a una clausola. Non è chiaro il compenso che la Lazio dovrà riconoscere agli spagnoli, si parla di circa tre milioni, ma l'esterno offensivo ha un accordo con Tare e Lotito sull'ingaggio e vestirà il biancoceleste, a meno di clamorosi ripensamenti. Dopo Adekanye, Jony dovrebbe essere il secondo acquisto. E ora occhio anche a Yazici del Trabzonspor, legato al destino di Milinkovic-Savic, conteso da Juve e PSG.