Lazio, il Paris Saint-Germain torna alla carica per Milinkovic-Savic: pronta offerta da 60 milioni

Il Paris Saint-Germain è pronto a tornare alla carica per Sergej Milinkovic-Savic. Come informa il portale francese Le10Sport, il club parigino avrebbe infatti pronta un'offerta da 60 milioni di euro cash per strappare alla Lazio uno dei suoi Fab Four già quest'estate. Una proposta che, anche stavolta, sembra però ancora ben lontana dalle altissime richieste economiche del presidente Lotito per il centrocampista serbo.