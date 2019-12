© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La doppietta di ieri contro l'Udinese non è valsa solo a Ciro Immobile la vetta della classifica cannonieri in Serie A con un perentorio +7 su Lukaku, ma anche il primo posto nella classifica della Scarpa d'Oro, dedicata ai migliori bomber europei.

Immobile con 17 reti è, infatti, al primo posto con 34 punti (i gol in Serie A valgono due punti) davanti a Robert Lewandowski a quota 32 punti grazie ai 16 centri in Bundesliga. Al terzo posto spazio ad Erik Sorga attaccante estone del Flora Talling con 31 punti figli dei 31 gol in stagione.