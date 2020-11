Lazio, Inzaghi: "Anche Luiz Felipe positivo al Covid-19. Strakosha probabilmente out"

vedi letture

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Crotone, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha comunicato che anche Luiz Felipe è risultato positivo al Covid-19: "Piano piano stiamo recuperando tutti. Oggi è rientrato Strakosha, anche se non credo ce la farà per il Crotone. Luiz Felipe è fuori, anche lui ha contratto il Covid dopo la partita con la Juventus. Mancheranno anche Milinkovic e Lulic, così come Escalante, per cui ci vorranno ancora 4-5 giorni".