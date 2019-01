Lazio, Inzaghi: "Col Novara match importante, vale quarto di finale"

Fonte: sslazio.it

© foto di Federico Gaetano

Prima della seduta d’allenamento di rifinitura in vista di Lazio-Novara, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “La partita di domani sarà importante ed in palio ci sarà un quarto di finale. Abbiamo sempre ottenuto buoni risultati in Coppa Italia e vogliamo ripeterci anche in quest’edizione. I ragazzi stanno bene e sono rientrati al meglio dalle ferie, domani vogliamo offrire una grande prestazione perché il nostro obiettivo è accedere al prossimo turno del torneo. Negli ultimi due anni abbiamo giocato una finale ed una semifinale in Coppa Italia, vogliamo andare avanti con tutte le nostre forze. Sappiamo che superando il Novara affronteremo un’altra avversaria in una gara secca valida per l’accesso alle semifinali. Voglio che la mia squadra prenda sul serio la partita di domani perché vogliamo far bene a tutti i costi”.