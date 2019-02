© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, parla così ai microfoni di Sky della prossima sfida contro il Siviglia in Europa League: "Quando c'è stato il sorteggio sapevamo di dover affrontare una grande squadra, che ha vinto tanto in Europa. Noi però arriviamo da risultati importanti, domani sarà difficile per noi e anche per il Siviglia. Giocando in casa la prima sfida è sempre importante non subire gol. Servirà una partita coraggiosa, giochiamo in modo simile a loro che sono una squadra profonda con ventidue titolari. Abbiamo avuto una settimana per riposare e cercheremo di fare una grande partita. Immobile? E' un generoso, manca ancora l'allenamento di oggi, valuteremo ma senza correre rischi".