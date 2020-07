Lazio, Inzaghi: "I punti persi dalla Juve? Guardo in casa mia, abbiamo avuto problematiche"

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, parla della distanza in classifica tra Lazio e Juventus alla vigilia della sfida che potrebbe decretare la fine dei sogni Scudetto per i biancocelesti, ad un passo però dall'obiettivo qualificazione in Champions: "Pensavamo di essere più vicini a questo punto. Abbiamo avuto delle problematiche, adesso però dobbiamo andare avanti, ci manca ancora qualcosa per raggiungere il nostro grande obiettivo, che è lì a portata di mano e che manca da 13 anni qui a Roma. Dobbiamo guardare a noi stessi e non pensare a quello che succede dalle altre parti. Mancano ancora tre punti per la matematica. I punti persi dalla Juve? Più della Juventus, dell'Inter e dell'Atalanta, io guardo in casa mia. Mi sarebbe piaciuto giocare questa serie partite nel migliore dei modi. Con tutti i giocatori a disposizione, purtroppo non è possibile. E quindi mi piacerebbe parlare di chi scenderà in campo e degli uomini che dovranno aiutarmi in una partita difficilissima perché giochiamo contro la prima della classe, contro una squadra che vince lo scudetto da otto anni a questa parte".