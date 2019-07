Lazio, Inzaghi: "Il mio ciclo non è finito, ho avuto garanzie sul mercato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Auronzo di Cadore, ha parlato così delle prospettive per la prossima stagione: "Lo considero l'anno zero, un anno dove dobbiamo lasciare alle spalle quelli precedenti. Mi era stato chiesto all'inizio di tornare in Europa, ce l'abbiamo fatta sempre, in più abbiamo aggiunto un quarto di Europa League, un quarto posto sfumato nell'ultimo quarto d'ora, due Coppe vinte. Dopo tre anni dovevo capire, ho messo un punto, quello che è stato è stato anche se non si dimentica. Ma si deve ripartire con grandissimo entusiasmo, ho avuto attestasti di stima dai giocatori e dalla società, ho scelto di continuare soprattutto per questo e per le motivazioni che ho capito di avere ancora. Il mio ciclo non era finito, posso dare ancora tanto a questa maglia".

Ha ricevuto delle garanzie dalla società sul mercato?

"Gli acquisti sono mirati, scelti insieme, stanno dando tantissimo in questa parte di ritiro. Ci siamo seduti al tavolo con la società, col presidente Lotito, il ds Tare, il capo della comunicazione De Martino, il club manager Peruzzi e il segretario generale Calveri. Si è parlato con tranquillità. Le garanzie mi hanno rassicurato".