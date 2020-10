Lazio, Inzaghi: "Mio fratello un modello non solo in campo, tanti gol anche col VAR"

Intervenuto nel corso del Festival dello Sport, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha raccontato il rapporto con il fratello Filippo, da quest’anno in Serie A con il suo Benevento: “Io sono molto fortunato, ho avuto un fratello che mi è rimasto sempre vicino. È un modello, non solo in campo. Avrebbe sempre segnato tantissimo anche con il VAR. È un vincente nella vita, non solo come calciatore. Forse è stato celebrato poco in alcuni momenti”.

