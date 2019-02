Fonte: Dall'inviato a Siviglia

L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato così delle sue possibile scelte per l'attacco di domani contro il Siviglia: "Nella mia testa in questo momento c'è l'impiego dal 1' di Caicedo e una staffetta tra Immobile e Correa. Ma potrei sempre cambiare idea", ha dichiarato in conferenza stampa.