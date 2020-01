Lazio, Inzaghi: "Scudetto? È chiaro che ora ci si aspetta di più"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il commento di Simone Inzaghi a Sky Sport dopo la vittoria della sua Lazio contro il Brescia:

Ancora un successo nei minuti di recupero...

"La squadra ci ha creduto fino alla fine. Sapevamo che sarebbe stato difficile oggi, il Brescia si era preparato bene anche con un ritiro a Roma durante le vacanze. Nel secondo tempo avremmo dovuto fare meglio, muovere velocemente la palla, ma non era semplice anche per il campo. Abbiamo avuto più problemi del solito. Dovremo analizzare il gol subito e lavorare per migliorare i nostri difetti. Ho fatto comunque i complimenti ai miei ragazzi".

Nona vittoria consecutiva, eguagliato il record di Eriksson: le ha già mandato un messaggio?

"Non ho ancora controllato il telefono, ma abbiamo un ottimo rapporto. Fa enormemente piacere, ne avevamo parlato anche con i ragazzi. Vogliamo sempre migliorarci senza guardare né avanti e né dietro".

La Lazio prende gol troppo facilmente?

"Luiz Felipe è andato su Balotelli pensando che uscisse Strakosha. C'è stata un'incertezza tra i due. Non deve succedere perché poi nel campionato italiano non è semplice ribaltare le partite".

La Lazio è da Scudetto?

"La nostra prima esigenza è crescere giornalmente. Dopo tutte queste vittorie e due trofei ci si aspetta di più e lo sappiamo anche noi, che abbiamo più responsabilità. Cercheremo di continuare con questo ritmo. Vogliamo assolutamente centrare la Champions".