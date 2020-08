Lazio, Lombardi può essere la carta vincente per arrivare a Kumbulla

La Lazio non molla Marash Kumbulla, nonostante l'Inter continui a pressare per superare la concorrenza biancoceleste. Tare ha offerto 20 milioni di euro più il cartellino di André Anderson, proposta che non verrà alzata da un punto di vista economico ma che potrebbe essere modificata inserendo anche Cristiano Lombardi che non andrà alla SPAL nell'ambito dell'operazione Fares ma che potrebbe tornare utile per l'Hellas Verona. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.