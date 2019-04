© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport di questa mattina riporta alcune parole del presidente della Lazio Claudio Lotito che ieri è tornato a seguire la squadra in trasferta dopo 4 anni portando fortuna a Inzaghi che ha portato a casa una vittoria importante per la corsa europea: "E' stata una partita sofferta ma la vittoria è più che meritata, potevamo segnare anche il secondo gol. E' stata una grande Lazio, sono convinto che ce la giocheremo fino in fondo".