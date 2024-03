Lazio, Lotito "ufficializza" Tudor: "Rialzerà il gruppo con esperienza e cattiveria"

Arrivano altre parole da parte del presidente della Lazio, Claudio Lotito, che presente a una lezione tenuta da Guglielmo Stendardo alla sede di Giurisprudenza della Luiss, ha di fatto ufficializzato l'arrivo di Igor Tudor in panchina. Queste le sue parole riportate da Sky Sport: "È una persona che è in grado di rialzare il gruppo con esperienza e carattere. L'addio di Sarri è stato un fulmine a ciel sereno. Mi ha detto che ha avuto la sensazione di essere stato tradito, ma da chi dovete chiederlo a lui".

Il presidente della Lazio ha parlato anche dell'aggressione subita oggi da Ciro Immobile, con tanto di minacce al capitano biancoceleste: "A me succede tutti i giorni, vivo sotto scorta da 20 anni. Minacce di morte quotidiane a me e alla mia famiglia. Qual è il tema? Sono un presidente di una società di 8 mila dipendenti, eppure io non faccio tutto questo clamore, punto e basta. E non dico altro”.

La nota della Lazio dopo l'aggressione subita da Immobile.

"Tutta la S.S. Lazio esprime piena solidarietà al proprio capitano Ciro Immobile ed alla sua famiglia per le inquietanti ed inaccettabili aggressioni subìte nei giorni scorsi. Lo sport, e di conseguenza il suo valore etico, deve rimanere tale: qualsiasi atto di violenza verbale o fisica deve ricevere condanna unanime, fermamente e senza giustificazioni".