Lazio, Lucas Leiva: "Champions? Non dobbiamo avere paura. Il mio recupero procede bene"

vedi letture

"La prossima Champions? Non dobbiamo avere paura. Abbiamo dimostrato di poter giocare contro squadre forti". Parla così a Sky Sport il centrocampista della Lazio, Lucas Leiva, dal ritiro biancoceletse di Auronzo di Cadore. "Quanto conta l'esperienza in Champions? Conta tanto, ma anche altri giocatori della rosa, pur non avendo giocato in Champions, hanno tanta esperienza in Europa o in Serie A. L'importante è essere uniti e giocare secondo la nostra idea".

Come procede il recupero? "Durante il lockdown il ginocchio non è andato benissimo, ma adesso sono nella parte finale della riabilitazione. la prossima settimana se tutto va bene posso rientrare piano piano con la squadra".

Obiettivi? "E' presto per parlare di scudetto. Intanto dobbiamo rimanere in Champions, fare un anno importante e poi alla fine vedremo dove arriveremo".