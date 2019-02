© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il fantasista della Lazio Luis Alberto parla così in vista della sfida al Siviglia del suo ruolo e della possibilità di giocare a centrocampo vista l'assenza di Milinkovic-Savic: "A me piace giocare. Non importa la posizione. Anche nelle altre squadre ho giocato posizione più arretrata. La cosa importante è fare il meglio per la squadra. Mezzala? Ho avuto un problema fisico, ma adesso sono a posto. È cambiato un po' il mio modo di giocare, soprattutto a livello difensivo. Sono felice quando c'è da giocare, magari anche vicino al Tucu e Ciro".