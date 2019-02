Lazio, Lulic: "Dovevamo segnare, dispiace uscire così"

Fonte: lalaziosiamonoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Senad Lulicè intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel dopo il ko con il Siviglia e la conseguente eliminazione dall'Europa League: “Ero a un passo dal gol, volevo tirare di prima, poi quando l’ho stoppata ho sentito il contatto tra difensore e portiere. Dovevo tirare prima, con quel gol la partita sarebbe andata diversamente. Sapevamo che avremmo avuto bisogno di due gol, dispiace non averne segnato neanche uno. Il risultato è chiaro, ma guardando la partita usciamo a testa alta. Ora martedì prossimo ci aspetta un’altra gara molto importante. I giocatori stanno tornando, speriamo di recuperarne qualcuno per la Coppa Italia. Possiamo contare però anche su chi ha avuto meno possibilità quest’anno. Faccio i complimenti a tutti: dispiace uscire così, guardiamo avanti. Non è facile giocare ogni tre giorni, speriamo di recuperare soprattutto qualcuno in difesa. Dobbiamo continuare a lottare insieme, così possiamo fare grandi cose”.