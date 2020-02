vedi letture

Lazio, Lulic può tornare tra sei settimane per la gara contro il Milan

Novità su Senad Lulic, reduce dall'operazione odierna: il capitano biancoceleste, spiega Il Corriere dello Sport nella sua edizione online, potrebbe restare lontano dai campi per circa 6 settimane. Inzaghi spera di riaverlo il prima possibile. Nel pomeriggio gli ha fatto visita in clinica, lo ha incoraggiato. Senad potrebbe rientrare in vista di Lazio-Milan del 5 aprile prossimo.