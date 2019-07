Lazio-Milinkovic ai titoli di coda: offerta United da 90 mln complessivi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Settantacinque milioni di euro più ricchi bonus, per arrivare fino a 90 milioni di euro. Manchester United e Lazio, sottolinea l'edizione romana del quotidiano 'La Repubblica', sono a un passo dalla chiusura dell'accordo per il trasferimento in Premier League del centrocampista classe '95. I red devils hanno ufficialmente rotto gli indugi e si sono fatti avanti con questa proposta: le parti adesso stanno trattando ma quella dello United ha tutto per confermarsi come l’accelerata decisiva.