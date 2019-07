Non solo Yazici. La Lazio, con la cessione sempre più probabile, di Milinkovic-Savic al Manchester United punta anche a un altro acquisto, oltre a quello del turco (affare in chiusura, per 20 milioni di euro bonus compresi).

ANCHE SZOBOSZLAI Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i biancocelesti sono pronti a chiudere anche per Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese del Salisburgo. Classe 2000, il giocatore è valutato dagli austriaci almeno 20 milioni di euro. Affare più complicato, considerate le titubanze proprio del Salisburgo che non vorrebbe privarsi subito del giocatore.