Lazio, Milinkovic-Savic: "Conta vincere, non chi segna. Peccato la sosta"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, commenta ai microfoni di Lazio Style Channel il successo ottenuto contro il Lecce: "È importante vincere non chi segna. Sicuramente segnare mi ha aiutato per le prossime partite, in cui giocherò senza la pressione che sentivo oggi. Quest'anno gioco un po' più indietro quindi per quello forse non arrivo in attacco ma faccio quello che mi viene richiesto, quando segno siamo tutti contenti ma l'importante è aiutare i miei compagni anche in difesa. Abbiamo giocatori che si divertono, ora si gioca tanto e il nostro possesso palla è importante, cominciare bene sin dalla porta aiuta ad arrivare in avanti".

Europa? Manca anche un po' di fortuna rispetto al campionato, contro il Celtic non abbiamo giocato male ma la palla non voleva entrare. Loro hanno segnato all'ultimo minuto, non vedo tante differenze tra Europa League e Serie A".

La sosta? "Non arriva nel momento giusto, abbiamo vinto quattro partite di fila in campionato ma è così e ci fermeremo. C'è chi va in Nazionale e chi resta qui a Roma, cercheremo di arrivare freschi al rientro".